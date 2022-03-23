Beyazgül esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kentin önemli caddelerinde sürdürülen çevre düzenleme çalışmalarını inceleyerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla iç içe olan Beyazgül, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ve Ertuğrul Gazi ve Veysel Karani Mahalle Muhtarlarıyla birlikte Selimiye Caddesinde devam eden çevre düzenleme çalışmalarımızı inceledi. Ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Beyazgül bölge esnafı ve vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek Şanlıurfa’nın Cadde ve sokaklarının daha güzel görünmesi için yenileme çalışmalarının devam edeceğini katardı. Saha gezileri kapsamında Yusufpaşa ve Yenişehir Mahalle Muhtarlarıyla birlikte esnaf ziyareti de gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, talep ve önerileri birinci ağızdan dinledi.