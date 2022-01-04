Beyazgül devam eden çalışmaları yerinde inceledi

Kızılkoyun Nekropolu, Belediye Parkı, ve Hacıkamil Konağında sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, projelerin tamamlanmasıyla Şanlıurfa’nın nefes alacağını belirtti.

Beyazgül, kentte devam eden çalışmaları incelemek için yine sahadaydı. Kızılkoyun Nekropol Alanı, Belediye Parkı ve Hacıkamil Konağı’ndaki çalışmaları inceleyen Beyazgül, “Bu projelerle Şanlıurfa nefes alacak. Şehrin tarihi kimliği gün yüzüne çıkacak” dedi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ışıklandırması yapılarak yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretine açılan Kızılkoyun Nekropol alanında yürütülen çalışmaları inceleyen Beyazgül, bölgede yapılacak projenin bir an önce tamamlanması talimatını verdi. Şanlıurfa’nın kalbi konumunda bulunan ve tarihi alanların tam ortasında kalan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski hizmet binasının yerinde park yapım çalışmaları da aralıksız bir şekilde sürüyor. Alanda yürütülen çalışmaları inceleyen Beyazgül projenin tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa’nın nefes alacağını kaydetti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Köprübaşı mevkiinde bulunan ve yıllardır atıl durumda bekleyen Hacı Kamil Konağı, aslına uygun bir şekilde restore edilerek, turizme kazandırılıyor. Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Beyazgül, projelerin tamamlanmasıyla birlikte tarihi dokunun gün yüzüne çıkacağının altını çizdi.