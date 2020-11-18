Beton santrali üretime başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda çalışmaların hızlandırıldığı BELTAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve saatte 90 metreküp beton üretim kapasitesine sahip olan santral üretime başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kendi asfalt şantiyesinden sonra kendi beton santralini de üretime hazır hale getirdi. Saatte 90 metreküp kapasiteli beton üretecek duruma getirilen santral, büyükşehir belediyesi bünyesinde hizmet veren BELTAŞ tarafından işletilecek. Tamamıyla elektronik ve otomatik bir ortamda üretim yapan santral sayesinde Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç duyduğu tüm hizmet alanlarında kendi ürettiği betonu kullanacak. Böylelikle hem tasarruf edilmiş olacak hem de hizmetlerin vatandaşın ayağına daha kolay gitmesi sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Pandemi sürecine rağmen Şanlıurfa’nın ve bölgenin gerek ekonomik kalkınmasına gerekse istihdamına katkı sağlayacak yatırımların devreye alınmasına ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz içinde bulunulan zor sürece rağmen sorumluluk bilinciyle hareket ederek Şanlıurfa’nın kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.