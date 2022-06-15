Belediye personeline afet farkındalık eğitimi

Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Karaköprü Belediyesi personeline doğal afet durumlarında yapılması gerekenler ile ilgili olarak seminer ve uygulamalı farkındalık eğitimi verildi.

Karaköprü Belediyesi çeşitli eğitim ve seminerlerle personel eğitimlerini sürdürüyor. Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından toplumda afetler konusunda farkındalığının geliştirilmesi, afetlerde risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla başlatılan eğitim çalışmaları Karaköprü Belediyesi personeli ile devam etti. Eğitimde personele doğal afet durumlarında yapılması gerekenler, öncesinde alınması gereken önlemler ve doğal afet sonrası uygulamalı çadır kurma eğitimi verildi. Karaköprü Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimde AFAD temsilcileri deprem, sel vs. gibi doğal afetlerin gerçekleşmesi durumunda yapılması gerekenler ile ilgili bir sunum yaparken, afet sonrası psikoloji durum ve kişilerin birbirine karşı davranışlarının kontrolü ile ilgili de kısa bir sunum gerçekleştirildi.

Eğitimin ikinci bölümünde ise doğal afet sonrası çadır kurma işlemi uygulamalı olarak personele anlatılarak örnek bir çadır kurulumu gerçekleştirildi.