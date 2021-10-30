Belediye başkanı gençlerle plaj voleybolu oynadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin turizm için farkındalık oluşturmak, gençlerin spora olan ilgisini artırmak amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği “2. Plaj Voleybolu ve Stretball Turnuvası” renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa’da “Gençliğe Yatırım Gelece Yatırımdır” anlayışıyla gençleri sportif aktivitelerle buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi turizm için gençler sahada etkinliğinin ikincisini düzenledi. Etkinlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de gençlerle plaj voleybolu oynadı. “Dünya Miras Listesinin Yıldızı Şanlıurfa’da” sloganıyla "Turizm için gençler sahada" projesinin ikincisini Şanlıurfa Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, turnuvayla Şanlıurfalı gençleri sporun farklı branşlarıyla buluşturuyor. Şanlıurfa turizmine de doğrudan katkı sağlayan turnuvaya katılan takımlar, Şanlıurfa’daki tarihi ve turistik mekanların isimleriyle yarışa katılarak bir yandan keyifli vakit geçirirken diğer yandan spor yaparak zinde kalıyorlar.

Beyazgül de turizm için sahada olan gençleri ziyaret ederek onlarla beraber plaj voleybolu oynadı. Renkli görüntülere sahne olan karşılaşmada kazanan Beyazgül’ün dahil olduğu “Takoran Vadisi” takımı oldu.