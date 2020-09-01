banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Plajlarda ücret alınması yasal mı?
Plajlarda ücret alınması yasal mı?
Balıkçılar
Balıkçılar "Vira bismillah" diyerek sezona başladı
Rusya'da korona virüs vakaları 1 milyonu geçti
Rusya'da korona virüs vakaları 1 milyonu geçti
Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?
Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

Belediye başkanı 1 buçuk yılını anlattı

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL, GÖREVE GELDİĞİ GÜNDEN BU YANA YAPILAN ÇALIŞMALARI AKTARDI

ŞANLIURFA 01.09.2020, 15:56
4
Belediye başkanı 1 buçuk yılını anlattı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kent genelinde görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek, göreve geldiği günden bu yana yapılan tüm çalışmaları kamuoyuna aktardı ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ulusal ve yerel basının geniş katılımıyla düzenlenen toplantı Büyükşehir Belediyesi tarafından Nisan 2019’dan bu yana yapılan faaliyetleri ve projeleri içeren bir sinevizyon gösterisiyle başladı. Ardından gazetecilere bir selamlama konuşması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sunum eşliğinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Şanlıurfa’yı büyük bir aile olarak gördüklerini ve ortak akıl algısı içerisinde, açık, şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayış ile yönetmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Beyazgül, "Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen süre içerisinde yapılan ve yapılması planlanan projelerimizi her platformda olduğu gibi bugün de kamuoyu ile paylaştık" dedi.

Çalışmalarını kamuoyuna anlatan Başkan Beyazgül, “Şanlıurfa ilçeleri ile birlikte kadim bir şehirdir. Bazı şehirler kadim şehir olma özelliğini dizayn etmek için 500 yıl veya bin yıl öncesine dayandıklarını ifade ederler ancak Şanlıurfa insanlıkla birlikte var olan bir şehirdir. Şanlıurfa’mızın her bir ilçesi ayrı bir farklı, ayrı bir düzen, ayrı bir tarihtir, ayrı özellikleri olan bir ile sahibiz. Şehirler insan hayatında çok önemlidir. Şanlıurfa’nın geçmişinden bu yana bir takım konuları gündeme getirme ihtiyacını hissediyorum, Şanlıurfa’nın geleceğini kurmamız için geçmişini de bilmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa’da kentsel dönüşümü hızlandırdık

Şanlıurfa’nın hızla kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Beyazgül, "Gecekonduların yoğunluklu olduğu ilçemiz Eyyübiye’de ile diğer ilçelerimizde ve şehrin tarihi dokusu içerisinde kangren ve kanser gibi hücreler oluşmuş, kentsel dönüşüme ihtiyaç olan bir çok yer gördük ve tarihi mekanların gecekondularla işgal edildiğine şahit olduk. Kadim bir şehir olan Şanlıurfa’nın kentsel dönüşüme hızla geçmesi gerekiyor. Bu şehrin dönüşmesi için hep beraber kendi güzelliklerimizi kişisel dünyamızdaki renkleri şehre yansıtmamız lazım, ön yargılarımızdan kurtulmamız lazım. Bir masal şehri dokunuşumuzda bir rüya şehri oluşturmak istiyorsak el birliği içerisinde hep beraber çalışmamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa’nın değerlerine sahip çıkmalıyız

Başkan Beyazgül, "Şanlıurfa’ya baktığımız zaman Şanlıurfa bir tarih şehridir, peygamberler şehridir, bir gastronomi şehridir, bir tarım şehridir. Genç nüfusu çok olan bir şehir ve bir çok özelliği, güzelliği içerisinde barındıran bir marka şehirdir Şanlıurfa. Eğer biz bunları değerlendirmediğimiz zaman geriye dezavantaj kalıyor. Tarım şehri olduğumuz bu zenginlikleri ne yapıyoruz? Bu zenginliklerimize sahip çıkmadığımız zaman komşu vilayetlerimiz sahip çıkıyor. Ne yapacağız, tarıma sayalı sanayi el birliği ile kurmak zorundayız. Tarih diyoruz, müzik diyoruz, turizm diyoruz, ama bu güzelliklerimizin ortaya çıkması ve bundan yararlanması içinde iyi bir turizm alt yapısı ve iyi bir turizm rotasına ihtiyacımız var, bunları gerçekleştirmediğimiz zaman ancak şehrimizi uzaktan seyrederiz, bütün bu zenginliklerin bize yansımasını sağlamalıyız. Şehirleri biçimlendiren tarih, kültür olduğu kadar ekonomide bir şehrin varlığına biçimlenmesine etki etmektedir" şeklinde konuştu.

40 yıllık tapu sorunu çözülüyor 400 tapu dağıtılıyor

Toplantıda birbirinden önemli müjdeler veren Başkan Beyazgül, Eyyübiye İlçesi Eyüpnebi mahallesinde bulunan vatandaşların 40 yıllık tapu sorununun çözüme kavuşturulduğunu müjdeledi.

Beyazgül, "Eyyübiye İlçesi Eyüpnebi mahallesinde ilk etapta 400 tapu sahibine tapuları dağıtılıyor. 400 tapunun mülkiyetini belirledik o tapu sahiplerinin kendi alanları içerisinde kadastro çalışmalarını yaptık. Kale eteğinde yer alan 300 konutu yıktık. Metropol alanı olan Kızılkoyun’da ise 35 konutu yıktık ve o alandaki mağaraları açığa çıkararak ışıklandırmasını yaptık" ifadelerini kullandı.

Kızılay binası da yıkılıyor

Şanlıurfa Büyükşepir Belediyesi EK Hizmet Binasını yıkarak meydan yaptıklarını belirten Beyazgül, " İlk önce burayı yıktık şimdi Kızılay’ın tapularını aldık iki ay zaman verdik. iki ay sonra ise Kızılay binası yıkılmış olacak. Büyükşehir hizmet binası aynı şekilde ve yakında Büyükşehir Binamızı taşıyoruz" dedi.

İlçelerde de hizmetlerimiz devam ediyor

İlçelerde de önemli çalışmalara imza attıklarının altını çizen Başkan Beyazgül, "Siverek Kale Eteğinde gecekondulaşma ve binalar var onlarla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İlçelerimizde park ve yeşil alan sorunlarımız, oyun grubu eksiklerimiz var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kırsal alanlarımızda yolları beton yol ve sathi asfaltla buluşturduk. Halen asfalt ve stabilize yollarımız devam ediyor. Yaptığımız bir ihale ile stabilize olmayan yol kalmayacak" sözcüklerine yer verdi.

Şanlıurfa’ya lunapark ve hayvahat bahçesi kazandırılıyor

Şanlıurfa için lunapark ve hayvanat bahçesinin önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Beyazgül, " Projelerimizi bitirdik, ihalesini yaptık. En kısa sürede kentimizde ihtiyaç olan lunapark ve hayvanat bahçesini Şanlıurfa’ya kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Büyükşehir her geçen gün makine ve araç parkını zenginleştiriyor

Belediyede tasarruf anlamında 226 tane aracı kendi paralarıyla satın aldıklarını her geçen gün makine ve araç parkını zenginleştirdiklerini kaydeden Başkan Beyazgül, "226 aracı kiradan kurtararak kendi aracımızı kullanmaya başladık. Asfalt plentimizi aldık, tırlarımızı aldık, kamyonlarımızı aldık kollarımızı sıvadık. 100’ün üzerinde projemiz yolda. Gerçekleştirdiğimiz projelerin bir kısmını anlattık. Şanlıurfa hepimizin eseri olacak" diye konuştu.

Toplantı soru ve cevapların ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
banner378
30°
açık
Namaz Vakti 01 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:24
Öğle 13:09
İkindi 16:49
Akşam 19:44
Yatsı 21:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25