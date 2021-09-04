Baydilli’den Karaköprü Belediyespor’a destek

Karaköprü Belediye Başkan Metin Baydilli, TFF 3. Ligde Şanlıurfa’yı temsil eden Karaköprü Belediyespor takımıyla yemekte bir araya geldi ve yarın başlayacak yeni sezon öncesi desteklerini iletti

Karaköprü Belediye Başkan Metin Baydilli, 4 yıl önce bir ilki başararak profesyonel liglere çıkmasında büyük emek gösterdiği Karaköprü Belediyespor’un başarısı için desteğini sürdürüyor. Yeni sezonda TFF 3. Lig 3. grupta Şanlıurfa’yı temsil edecek olan Karbel Karaköprü Belediyespor’un Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekibi ve futbolcularıyla yemekte bir araya gelen Baydilli, yarın başlayacak olan yeni sezon öncesi takıma hem moral verdi hem de desteklerini iletti. Karaköprü Belediyespor’un her sezon Şanlıurfa’yı ve Karaköprü’yü en iyi şekilde temsil etmek için mücadelesini gösterdiğini ifade eden Baydilli, kendilerinin de kulübün başarısı için her anlamda destek olduklarını ifade etti. Yeni sezonda takıma başarılar dileyen Baydilli, takımdan beklentilerin yüksek olduğunu ve başarı için ellerinden gelen iyi mücadeleyi göstermelerini futbolculardan istedi.

Baydilli yemek sonrası Karbel Karaköprü Belediyespor yönetim kurulu üyeleri, teknik ekibi ve futbolcularıyla hatıra fotoğrafı çekindi.