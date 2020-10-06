Baydilli’den Binali Yıldırım’a teşekkür
BAYDİLLİ'DEN BİNALİ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Ekim ayı belediye meclis toplantısında geçtiğimiz günlerde davetlisi olarak Şanlıurfa’ya gelen ve fıstık hasadına katılan 27. ve son Başbakan Binali Yıldırım’a ziyaretleri ve destekleri için teşekkür etti.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Ekim ayı belediye meclis toplantısının ilk oturumuna katıldı. Meclise başkanlık eden Başkan Baydilli meclis oturumu öncesi bir açıklama yaparak geçtiğimiz günlerde kendi davetlisi olarak Şanlıurfa’ya gelen ve fıstık hasadına katılan son Başbakan Binali Yıldırım’a ziyaretleri ve destekleri için teşekkür etti. Yıldırım’ın Şanlıurfa ziyaretinin ve Urfa için ekonomik anlamda çok önemli bir değer olan fıstık hasadına katılmasıyla Urfa fıstığı vurgusunu yapmasının çok önemli olduğunu kaydeden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Yıldırım’ın ziyaretinin kendilerini onurlandırdığını ifade etti.
Baydilli, "Başbakanımız davetimiz üzerine Şanlıurfa’ya geldi ve Urfa için çok önemli maddi değeri olan Urfa fıstığına vurgu yapması bizim için çok değerlidir. Göbeklitepe’ye yaptıkları ziyaret, valilik ile birlikte büyükşehir belediyesi ve bize yaptıkları ziyaretlerle Şanlıurfa’ya vermiş olduğu değeri gösteren Başbakanımıza Şanlıurfa adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
Karaköprü Belediyesi Ekim ayı Meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam edecek.
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