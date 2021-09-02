Baydilli zabıta haftasını kutladı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında zabıta personeliyle bir araya gelerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti

1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, belediyeye bağlı zabıta ekipleri ile bir araya gelerek haftalarını kutladı. Zabıta ekiplerini ziyaret eden Başkan Baydilli zabıta ekiplerine özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederken, zabıtalar günü münasebetiyle hediyeler takdim etti. Baydilli zabıta ekiplerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Zabıta haftası vesilesiyle zabıta personelimizi ziyaret ettik ve tebrik ettik. Zabıta birimimizin gerekli denetimleri yapıp ilçemizin nizamının sağlanması için üzerine düşen görevi yerine getirmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Özellikle çok hızlı büyüyen Karaköprü’de yeni iş yerleri açılıyor ve bunların denetimleri aralıksız gerçekleştiriliyor. Bu konuda mesai gözetmeksizin çalışan zabıta arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kulandı.

Baydilli, ziyarette zabıta personeliyle ilçede yapılan çalışmalar hakkında da bir süre istişarede bulunurken, toplantının ardından personelle hatıra fotoğrafı çekindi.