Baydilli, yeni parklar ile Karaköprü’yü yeşillendiriyoruz

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Güllübağ Mahallesindeki park yapım çalışmalarını inceledi. Baydilli, her yıl yeni parklar yaparak ilçenin yeşil alan oranını artırdıklarına dikkat çekti.

Baydilli ilçeyi mahalle mahalle gezerek yapılan çalışmaları ve sorunları yerinde incelemeye devam ediyor. Baydilli, Güllübağ Mahallesinde 6 bin metrekare alan üzerine yapılan parkta ağaçlandırma ve çim biçme çalışmalarını incelerken, ilgili personelle sohbet edip çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Diğer mahallelerde yapımı devam eden yeşil alanlarla ilgili de bilgi alan Baydilli, Karaköprü’ye 2021 yılında da önemli oranda yeşil alan kazandıracaklarını ifade etti.

İncelemeler sırasında bir açıklama yapan Baydilli, “Güllübağ Mahallemize incelediğimiz parkı yerinde inceledik. Bu parkımızdaki çalışmaları bitirip en kısa sürede hizmete sunacağız. Biz ilçemizin her tarafını yeşillendirmek için vatandaşlarımıza söz vermiştik ve yeni parklarla ilçemizi yeşillendiriyoruz. Güllübağ’a kazandırdığımız parkımız mahallemize hayırlı olsun. İlçemize yeni parklar, yeşil alanlar kazandırma çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

Baydilli, park incelemesinin ardından çevredeki vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve sohbet etti.