Baydilli vatandaşların mevlidini kutladı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yayımladığı mesajla İslam aleminin Mevlid Kandilini kutladı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin kandilini kutladı. Baydilli, hayatının her anı kusursuz olan Peygamber Hz. Muhammed’e layık bir ümmet olmak için her zaman iyinin ve doğrunun yanında olmak gerektiğini kaydetti. Baydilli mesajının devamında, “İnsanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayı olan Peygamber efendimizin doğumunun 1449. yıldönümüne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Peygamber efendimiz 61 yıllık yaşamında Muhammed-ül Emin olarak sadece İslamiyet için değil tüm dünya dinleri ve insanlar için örnek bir yaşam teşkil etmiştir. Her anı insanlığa ders olan rahmet peygamberimizi anmak ve ziyadesiyle anlamak için Mevlid Kandili vesile olabilir. Dünyaya gelmesi Allah’ın insanlığa verdiği büyük bir nimet olan Peygamber efendimizin örmek yaşamını, onun bize emaneti olan Kuran’ı Kerim ve sünnetini bol bol okumamız, anlamamız ve tatbik etmemiz gerekir. Her bakımdan kıvranan insanlığa, verdiği mesajlarla sıkıntılardan çıkış yolunu gösteren Peygamberimiz, günümüz insanına da kurtuluş reçetesini en güzel örnekleriyle vermiştir. Müslümanlar olarak Mevlid-i Nebi haftasında sevgili peygamberimizi ve onun mesajını her yönüyle doğru tanımalı, insanlığa doğru tanıtmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.