Baydilli sahada incelemelerde bulundu

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği saha gezileri çerçevesinde Alibaba ve Karşıyaka mahallelerinde gezerek inceleme yaptı.

Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yaptığı saha gezileriyle sorunları ve talepleri yerinde inceliyor. Sabah alan gezilerini gelenek haline getiren Başkan Baydilli, teknik ekibiyle birlikte Çankaya Mahallesinden yürüyerek Alibaba ve Karşıyaka Mahallelerinde inceleme yaptı.

Özellikle vatandaşlardan gelen talepler üzerinde lüzum görülen yerlerde inceleme yapan Baydilli ve ekibi sorunların hızlıca giderilmesi için istişarede bulundular. Sahada olmanın, sorunları yerinde inceleyip vatandaşlarla birebir görüşmenin yönetim açısından çok değerli olduğunu söyleyen Baydilli, daha güzel ve gelişmiş bir Karaköprü oluşturmak için uğraştıklarını aktardı. Baydilli, “Saha gezilerimizde gezdiğimiz bölgelerdeki sorunları veya talepleri inceliyoruz. Ekibimizle birlikte durumu istişare edip çözüm için çalışma başlatıyoruz ki bu da çözümün hızlanmasını sağlıyor. Bugün de Karşıyaka ve Alibaba Mahallelerimizde sokak sokak gezip inceleme yaptık, vatandaşlarımızla sohbet edip taleplerini birebir dinledik. İnşallah mahallelerimizin sorunlarını minimuma indirip daha güzel bir Karaköprü oluşturacağız. Bunun için erkenden kalkıp çalışmaya, gezmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Baydilli alan gezilerinde esnaf ve yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederken, taleplerini dinleyip not aldı.