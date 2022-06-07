Baydilli saha gezileriyle çalışmaları inceliyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayarak ilçeyi gezmeye devam ediyor. Baydilli sorunları ve yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabah 07.00’de mesaisine başlayarak yaptığı saha gezileriyle sorunları ve talepleri yerinde inceliyor. Baydilli, teknik ekibiyle birlikte belediye binasından çıkarak Diyarbakır yolu üzerinde, Alibaba Mahallesinde ve Narlıkuyu Mahallesinde yürüyerek yapılan çalışmaları ve sorunları inceledi. Baydilli, Narlıkuyu Mahallesinde vatandaşların talebi üzerine yaptırılan ve bitme aşamasına gelen modern semt pazarını da ziyaret ederken, yapılan çalışmalar ve tamamlanma süreciyle ilgili detaylı bilgi aldı.

Sabahın erken saatlerinde verimli bir saha gezisi gerçekleştirdiklerine değinen Baydilli, “Vatandaşlarımızdan gelen bazı talepler üzerine gerekli yerlerde inceleme yaptık ve çalışma başlatılması talimatını verdik. Bunun yanında Narlıkuyu Mahallemize kazandırdığımız semt pazarı ve otoparkı da ziyaret ettik. Gerçekten modern ve büyük bir semt pazarı oldu, burada sadece pazar yeri ve otopark değil çeşitli faaliyetlerimiz de olacaktır. Çok az işi kalmış ve İnşallah kısa süre sonra açılışını yapıp hizmete sunacağız” diye konuştu.

Baydilli, alan gezisinde esnaf ve yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederken, taleplerini dinleyip not aldı.