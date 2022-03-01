Baydilli saha gezilerini sürdürüyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği saha gezilerini sürdürürken, bugün Alibaba ve Karşıyaka mahallelerinde gezerek inceleme yaptı.

Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yaptığı saha gezileriyle sorunları ve talepleri yerinde inceliyor. Sabah alan gezilerini gelenek haline getiren Başkan Baydilli, teknik ekibiyle birlikte Mehmet Hafız Bulvarı ile Alibaba ve Karşıyaka Mahallelerinde inceleme yaptı. Saha gezilerinin verimli olması için alınan talepleri ve gördükleri sıkıntıları gidermeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Baydilli, bu doğrultuda güzel geri dönüşler de alındığına dikkat çekti.

Baydilli, “Saha gezilerimizde gezdiğimiz bölgeye daha sonra tekrar gidince oradaki sorunun giderildiği görmek bizi mutlu ediyor. Sabah erkenden mesaiye başlayıp gezmemizin boşa gitmediğini ifade ediyor ve daha fazla çalışmak için bizi motive ediyor. Sahada karşılaştığımız vatandaşlarımızla da birebir sohbet edip taleplerini alıyoruz, onların talepleri ve önerileri de bizim için yol gösterici oluyor. Biz 252 bin nüfuslu Karaköprü’ye hizmetin en iyisini getirmek için mesai kavramı gözetmeden çalışıyoruz, geziyoruz ve vatandaşlarımızla istişare ediyoruz. Tüm bunları yaparken tek amacımız bu ilçede yaşayan vatandaşlarımızın hiçbir sıkıntı yaşamadan burada yaşamalarını sağlamaktır” diye konuştu.

Baydilli, alan gezilerinde esnaf ve yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederken, taleplerini dinleyip not aldı.