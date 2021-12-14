Baydilli sabah gezilerini sürdürüyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli geleneksel hale getirdiği sabah gezilerine devam ederken, Akbayır ve Akpiyar Mahallelerindeki çalışmaları inceleyerek sorunları not aldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeyi adım adım gezmeye devam ediyor. Başkan Baydilli sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayarak teknik ekibiyle birlikte mahalleleri inceliyor ve çalışmaları bizzat takip ediyor. Akbayır ve Akpiyar Mahallelerinde yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Baydilli yapılan çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı. Alan gezilerinde yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, vatandaşların talep ve önerilerini de not alarak mümkün olan taleplerin yerine getirilmesi konusunda ilgili birimlere talimat verdi. Baydilli, "Artık gelenekselleşen sabah alan gezilerimize ekibimizle birlikte devam ediyoruz. Çok şükür ki bugüne kadar ilçemizde adım adım yürümediğim bir mahallemiz yok. Gördüğümüz, şikayetini aldığımız sorunların çözümü noktasında teknik ekibimizle birlikte gerekli incelemeyi yapıp sorunun giderilmesi için talimatları veriyoruz. Önceki haftalarda gezilerimiz sırasında Akpiyar Mahallemizde vatandaşlarımız okula giden çocuklar için alt ve üst yolu bağlayacak bir merdiven talebinde bulunmuştu. Biz de hemen çalışmalara başladık ve merdivenimizi tamamladık. Bugün de gelip inceledik ve çocuklarımızın burayı kullanarak okula gittiğini görünce mutlu olduk. İnşallah bu şekilde vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.