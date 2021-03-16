Baydilli, mesaiye saha gezisiyle başladı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, mesaisine sabah erken saatlerde Çankaya ve Şenevler Mahallelerinde yaptığı alan gezisiyle başladı. Baydilli, mahallede sokak sokak gezerek sorunları yerinde inceledi ve vatandaşların taleplerini dinledi

Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan Baydilli, alan gezileri yaparak sorunları yerinde inceliyor. Baydilli, sabah mesaisine Çankaya ve Şenevler Mahallelerinde başlarken, teknik ekibiyle birlikte sorunları yerinde tespit edip giderilmesi yönünde talimat verdi. Karaköprü’ ye en iyi hizmeti sunmanın çabasında olduklarını dile getiren Baydilli, ilçedeki her noktaya dokunduklarını ve sorunları yerinde tespit ettiklerini kaydetti.

Baydilli, "Başkan yardımcılarımız ve teknik müdürlerimizle birlikte sabah mesaimize erkenden başlayıp Çankaya ve Şenevler mahallelerimizi, sokakları adım adım dolaştık. Buralardaki sorunları yerinde görüp çözümü noktasında çalışma başlatıyoruz. Bizim tek hedefimiz ve işimiz Karaköprü’yü daha güzel hale getirmek ve vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde burada yaşamasını sağlamaktır. Bunun için personelimiz değerli bir uğraş veriyor ve gece gündüz çalışıyoruz. Tabi ki ilçemiz sürekli büyüme gösterdiğinden eksiklerimiz olacaktır ama biz bunları kapatmak için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Baydilli, alan gezilerinde esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederken, taleplerini dinleyip not aldı.