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Baydilli mesaiye Esentepe’de başladı

BAYDİLLİ MESAİYE ESENTEPE'DE BAŞLADI

ŞANLIURFA 09.10.2020, 11:29
Baydilli mesaiye Esentepe’de başladı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli mesaisine sabah erken saatlerde Esentepe Mahallesinde yaptığı alan gezisiyle başladı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli alan gezileri yaparak sorunları yerinde inceliyor. Baydilli sabah mesaisine Esentepe mahallesinde başlarken, teknik ekibiyle birlikte sorunları yerinde tespit edip sorunların giderilmesi yönünde talimat verdi.

Karaköprü’de hizmet seferberliği içerisinde olduklarını dile getiren Baydilli, tüm mahallelere dokunduklarını ve sorunları yerinde tespit ettiklerini kaydetti.

Baydilli, "Başkan yardımcılarımız ve teknik müdürlerimizle birlikte sabah mesaimize erkenden başlayıp Esentepe mahallemizi, sokakları adım adım dolaştık. Buralardaki sorunları yerinde görüp çözümü noktasında çalışma başlatıyoruz.

Bizim tek işimiz Karaköprü’yü daha güzel hale getirmek ve vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde burada yaşamasını sağlamaktır. Bunun için çalışan tüm personelimize, mesai arkadaşlarımıza ve bizi anlayışla karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Baydilli alan gezilerinde esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederken, taleplerini dinleyip not aldı.

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