Baydilli mahalle gezilerini sürdürüyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği saha gezilerinde mahalleleri adım adım gezmeye devam ederken, bugünkü durağı Şenevler ve Çankaya mahalleleri oldu.

Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yaptığı saha gezileriyle sorunları ve talepleri yerinde inceliyor. Sabah alan gezilerini gelenek haline getiren Başkan Baydilli, teknik ekibiyle birlikte ilçedeki mahalleleri adım adım geziyor. Baydilli bugün mesaiye Şenevler ve Çankaya mahallelerini gezerek başlarken, mahalledeki sorunları, vatandaşların taleplerini inceleyip bilgi aldı. Başkan Baydilli sorunlarla ilgili notlarını alırken, taleplerin yerine getirilmesi için birim müdürlerine talimat verdi. Sabah gezileri sayesinde mahallelere hâkim olduklarını ve sorunları iyi tespit ettiklerini ifade eden Başkan Baydilli, bu sorunları giderme adına çalışma başlattıklarını söyledi. Baydilli, “Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte yıllardır olduğu gibi erken mesaide sahadayız. Mahallelerimizdeki problemleri görüyoruz, çözümü noktasında fikir alışverişi yapıp çalışma başlatıyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımızla, esnafımızla bir araya geliyoruz. 252 bin nüfusa hizmet etmenin zorluğunu bildiğimiz gibi bunun gururuyla da çalışıyoruz. Karaköprü’ye hizmetin en iyisini getirmek için mesai kavramı gözetmeden, hep birlikte ve istişare içerisinde uğraşıyoruz. İnşallah ilçemizi hak ettiği yerlere getirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Baydilli alan gezilerinde esnaf ve yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederken, taleplerini dinleyip not aldı.