Baydilli mahalle gezilerini sürdürüyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiği alan gezilerini sürdürerek çalışmaları inceledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, mesaisine sabahın erken saatlerinde başlayarak ilçedeki mahallelerde teknik ekibiyle birlikte incelemeye devam ediyor. Sabah 07.00’de mesaisine başlayan Baydilli sorunları bizzat yerinde incelerken, vatandaş ve esnafla da sohbet edip taleplerini dinliyor. Baydilli alan gezileri Akpiyar Mahallesinde yapılan çalışmaları ve talepleri yerinde ziyaret ederken, çalışmaların hızlandırılması ve vatandaşların taleplerinin mümkün olduğunca yerine getirilmesi için ilgili birimlere talimatını iletti.

Baydilli, “Sabah erken saatteki gezilerimizin temel nedeni hem ilçemizdeki sorunları yerinde görmek hem de çalışmaları hızlandırmaktır. Biz de bu yıl sık sık sabah gezilerimizde mahallelerimizi adım adım dolaşıyoruz, inceleme yapıyoruz ve karşılaştığımız vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde gerek yol gerek park gerekse de sosyal kültürel faaliyetler anlamında iyi bir çalışma içerisinde olduk. İnşallah bundan sonrasında da bunu artırarak sürdüreceğiz ve ilçemizi her mahallesiyle kalkındıracağız.”

Baydilli sabah alan gezilerini program dahilinde ekibiyle birlikte süreceğini sözlerine ekledi.