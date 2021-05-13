Baydilli çalışan personeliyle bayramlaştı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, bayramda görevli olan temizlik işleri ve zabıta müdürlüğü personeliyle bayramlaştı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Ramazan Bayramının ilk gününde hizmetlerin aksamaması için çalışan belediye personeli ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Tam kapanma sürecinde olduğu gibi bayramda da sahada çalışan Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personelini ziyaret eden Baydilli, hem personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti hem de Ramazan Bayramını kutladı. Gerek kapanma döneminde gerekse resmi tatillerde vatandaşa hizmeti aksatmamak için her zaman ekiplerin sahada olduklarını kaydeden Başkan Baydilli, zabıta ekiplerinin vatandaşın sağlığı için sürekli denetimler gerçekleştirdiğini, temizlik işleri personelinin de tertemiz bir ilçe için uğraştığını kaydetti. Baydilli, "Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün bayramın 1. Günü bizlerde personelimizi, ailemiz gördüğümüz için onları ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Bugün birlikte olamadığımız, kucaklaşamadığımız bir bayram olsa da biz ekiplerimizle sahadayız, ilçemiz için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam bayram ziyaretlerine gitmesinler, bu bayramı evde geçirip telefonla sevdiklerine ulaşsınlar. Daha güzel, sağlıklı günler geçirmek ve yeniden kucaklaşmak için evde kalalım" diye konuştu.

Baydilli bayramlaşma esnasında personelle bir süre sohbet edip şeker ikramında bulunurken kapanma sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.