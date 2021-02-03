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Başsavcı Yeniçeri’den Vali Erin’e ziyaret
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Vali Abdullah Erin’e iade-i ziyarette bulundu.
ŞANLIURFA 03.02.2021, 17:18
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Vali Abdullah Erin’e iade-i ziyarette bulundu.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kararnamesi ile Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Önder Yeniçeri, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e iade-i ziyarette bulundu.Başsavcı Yeniçeri’yi makamında ağırlayan Vali Erin, nezaketinden dolayı teşekkür ettiği Yeniçeri’ye görevinde başarılar diledi.