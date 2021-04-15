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Başsavcı Yeniçeri gazetecilerle bir araya geldi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, iadeyi ziyaret kapsamında gazetecilere ziyarette bulundu.

ŞANLIURFA 15.04.2021, 15:01
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Başsavcı Yeniçeri gazetecilerle bir araya geldi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, iadeyi ziyaret kapsamında gazetecilere ziyarette bulundu.

Ocak ayında HSK kararnamesi ile görev yaptığı Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan ve yeni görevinde çalışmalarını sürdüren Başsavcı Önder Yeniçeri Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneğine iadeyi ziyarette bulundu. Başsavcı Yeniçeri’yi, ŞUÇGAD Başkanı Tahir Gülebak, üyeler ve gazeteciler karşıladı. Dernek binasında üyeler ve gazetecilerle bir araya gelen Yeniçeri, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şanlıurfa’daki gazetecileri ve haberleri takip ettiğini belirten Yeniçeri, çalıştığı şehrin gündemini mutlaka takip ettiğini ifade etti.

ŞUÇGAG Başkanı Tahir Gülebak ise Başsavcı Yeniçeri’ye kentte gazetecilerin zaman zaman karşılaştığı sorunlar ve yapılması gerekenler hakkında çeşitli bilgi alışverişinde bulundu.
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