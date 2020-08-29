banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Kılıçdaroğlu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Kılıçdaroğlu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Hidayet Türkoğlu: 'Zafer Bayramımızı kutluyorum'
Hidayet Türkoğlu: 'Zafer Bayramımızı kutluyorum'
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak

-Başkanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

BAŞKANLARDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

ŞANLIURFA 29.08.2020, 17:50
2
-Başkanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Şanlıurfa’daki Belediye Başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramı Sebebiyle birer mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı. Vali Erin mesajında, “Binlerce yılık kültürel birikimi üzerine ölümsüz bir medeniyet inşa eden aziz milletimiz, hürriyet ve bağımsızlığının tehlikeye düştüğü her an gözünü kırpmadan medeniyetini ve kutsal değerlerini yaşatmak için gerektiğinde canını feda ederek, istikbalini ihya etmiştir. Selçuklulardan başlayıp, Osmanlı İmparatorluğu ile cihana adalet tesis eden ve bugün tüm dünya mazlumlarının umudu olarak yaşayan Türkiye Cumhuriyeti’nin her ferdinin omuzlarında, kendi kutsal değerlerinin ve tüm insanlığın sorumluluğu bulunmaktadır. Bu ağır sorumluluğun gereğini yerine getirmek, medeniyetimizin sonsuza kadar varlığını temin etmek, ancak ve ancak tarihten çıkaracağımız dersler ve o tarihi gelişmeleri hissetmemizle mümkündür. Bu bilinç ve sorumluluk duygusu ile kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, bir cephe harbi olduğu kadar stratejik ve taktik bir mücadelenin sevincinin yaşandığı gündür. Öyle ki bir yandan düşmanın müstahkem kaleleri bir bir düşürülüp, orduları imha edilirken, dış dünya yaşanan gelişmeleri ehemmiyetsiz harekatlar olduğunu sanıyordu. Her adımı düşünülmüş, tasarlanmış ve profesyonelce idare edilmiş olan Dumlupınar’daki Başkumandanlık Meydan Muharebesi, hem Türk Milletinin askeri kudret ve kahramanlığının tarihte eşine az rastlanır muazzam bir eseri, hem de hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölümsüz bir abidesidir. Bugün bile türlü zorluklar ve acılara rağmen, şanlı geçmişinden aldığı ilhamla hiçbir tehdit karşısında yılmayan bu gazi millet, dünya tarihinin seyrini değiştiren kahramanlık destanlarını yaşatmaya devam etmektedir. Bu vesile ile 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun 98’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Beyazgül mesajında, “30 Ağustos 1922 tarihi, kahraman ecdadımız tarafından, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde canları pahasına tek yürek, tek millet halinde, özgürlük ve bağımsızlığı uğruna Malazgirt’ten Büyük Taarruza uzanan kahramanlık destanının zaferle taçlandırıldığı bir tarihtir. Büyük Taarruz ile tarihi bir mücadele veren ecdadımız bize şanlı bir tarih ve bağımsız bir ülke bırakmışlardır. Özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımız bugün de 30 Ağustos 1922 günü kadar canlıdır. Bugün de ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hakim olması için milletçe birbirimize kenetleniyor, istiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları karşısında azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. En son ülkemize 15 Temmuz 2016 gecesi ordumuz içinde kümelenen azınlık bir cunta olan FETÖ tarafından darbe girişiminde bulunuldu. Bir milleti yeniden istiklal mücadelesi için ayağa kaldıran, Milli iradenin gür sesi, Güçlü Türkiye’mizin güçlü lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla; halkımızın aynı dakikalar içerisinde meydanlara inerek cevap vermesiyle bir kurtuluş mücadelesine daha şahitlik ettik. Bu millet bağımsızlık inancının ve vatan sevgisinin önünde topların, tüfeklerin, tankların, uçakların yani hiçbir gücün duramayacağını, esareti ve Sevr tipi dayatmaları asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiş oldu. 98 yıl önce nasıl mücadele ettiysek bugün de aynı mücadeleyi verme karar ve azmindeyiz. Ecdadımızın bizlere bıraktıkları büyük mirasa sahip çıkarak, ondan ilham almaya devam edeceğiz. 30 Ağustos’ta istiklal uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyor, aziz milletimizin Zafer Bayramını en içten duygularla kutluyor, milletimize huzur, barış ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Canpolat mesajında, “Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimiz ve şanlı ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı Büyük Zafer’in 98’inci yıl dönümünü kutlamanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Kazanılan Büyük Taarruz ile birlikte, tarihten silinmek istenen milletimiz yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeği ile istiklal ve istikbaline sahip çıkarak hak ettiği bu zaferi şanlı tarihine altın harflerle yazdırmıştır” ifadelerine yer verdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Baydilli mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını kazanmasının 98. yılını yaşamanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Bizim tarihimizde çok büyük zaferler kazanıldı, destanlar yazıldı. 1071 yılında Malazgirt’te başlayan serüvenimiz 950 yıldır büyük savaşlar verilerek, zaferlere imza atılarak devam ediyor. 30 Ağustos 1922’de de milletimiz 7 düvele karşı verdiği mücadelede büyük bir zafer elde edip bağımsızlığını kazanmıştır. Tarihten bu yana nice cenkler görmüş bu kadim millet her dönemde toprağına göz dikenleri ezmiş ve bu aziz vatana sahip çıkmıştır. Aziz milletimiz tarih boyunca muazzez ve mübarek vatan topraklarını hayasız hiçbir akına uğratmadı; işgallere ve ihanete canı pahasına geçit vermedi. Bu 98 yıl önce de böyleydi, 15 Temmuz’da da öyleydi gelecekte de böyle olacaktır. İnanıyoruz ki bu aziz milletin inancı, azmi ve kararlılığı olduğu sürece hiçbir güç vatanımıza el süremez, göz dikemez. Her türlü tehlikeye karşı milletimiz tarihten aldığı ilham ve güçle yine düşmana mağlubiyeti yaşatacaktır. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Şanlıurfalı ve Karaköprülü hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2020
İmsak 04:50
Güneş 06:21
Öğle 13:10
İkindi 16:52
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25