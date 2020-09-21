banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Maske üretiminin yüzde 80'i merdiven altı
Maske üretiminin yüzde 80'i merdiven altı
Borsa ilk yarıda düştü!
Borsa ilk yarıda düştü!
Uzaktan eğitime yeni formül
Uzaktan eğitime yeni formül
"Fındık fiyatlarının 25 lira bandını geçmesi gerekiyor"

Başkanlar esnafa pandemi uyarısı

BAŞKANLAR ESNAFI ZİYARET EDİP PANDEMİ KONUSUNDA UYARDI

ŞANLIURFA 21.09.2020, 16:38
1
Başkanlar esnafa pandemi uyarısı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin ve Viranşehir Belediye Meclis Üyeleri ilçe esnafını ziyaret etti.

Başkan Ekinci ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, esnafı maske, mesafe ve hijyene kurallarına dikkat etmeleri ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Esnafın sorunlarını dinleyen başkanlar, sohbet etti. Korona virüs nedeni ile esnafın sıkıntı çektiğini ifade eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, hükümet olarak esnafın yanında olduklarını dile getirdi. Hijyen ve maske ile bu illetten kurtulacaklarını ifade eden Başkan Ekinci, pandeminin bitmesi ile esnafın rahat bir nefes alacağını belirtti.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:28
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Kasımpaşa 2 3
8. Hatayspor 1 3
9. Sivasspor 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
4. Adana Demirspor 1 3
5. Balıkesirspor 2 3
6. Ümraniye 1 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Akhisar Bld.Spor 2 1
13. Altay 2 1
14. Samsunspor 1 1
15. Eskişehirspor 2 1
16. Giresunspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Boluspor 1 0
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Leeds United 2 3
10. Chelsea 2 3
11. Newcastle 2 3
12. Aston Villa 0 0
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. Sheffield United 1 0
17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378