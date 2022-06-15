Başkanı gören mahalleli ortopedik hasta yatağı istedi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Dedeosman Mahallesindeki ziyaret sırasında bir vatandaşın ortopedik hasta yatağı talebini geri çevirmedi.

Büyük kısmı arkeolojik sit alanı ve gecekondulardan oluşan Dedeosman Mahallesinde yaşayan vatandaşların, kadın taziye evi talebini yerine getirmek için Mahalle Muhtarı Ramazan Deren ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Kuş, mahalleye park ve taziye evi yapımı için çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Dedeosman Mahallesinde yaşayan hasta ve yaşlıları da evlerinde ziyaret ederek hayır dualarını alan Başkan Kuş, bir vatandaşın ortopedik hasta yatağı talebi üzerine ise yanındaki ilgili birim amirlerine isteğin yerine getirilmesi için de talimat verdi.

Başkan Kuş, “Bugün Dedeosman Mahallemizi sokak sokak ziyaret ettik. Muhtarımızın da mahalle temsilcimizin de seçildiğimiz gün itibariyle bizden kadın taziye evi talepleri vardı. Onunla ilgili bir çalışma yaptık. İnşallah en kısa süre içerisinde Dedeosman Mahallemizin bu talebini yerine getirmiş olacağız” dedi.

Dedeosman Mahallesinin kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden Başkan Kuş, Türkiye’nin en dezavantajlı mahallesi olan Dedeosman Mahallesinde sosyal yardımlaşmaya büyük önem verdiklerini, mahalledeki hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.