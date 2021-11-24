Başkan Yalçınkaya asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Her fırsatta çalışmaları yerinde denetleyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya asfalt serimi yapılan Pekmezli Mahallesine giderek muhtar ve mahalle sakinleri ile buluştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile geçtiğimiz haftalarda köy içi asfaltlama çalışmalarının yapıldığı Pekmezli Mahallesinde bugün itibariyle Yeşiltepe - Pekmezli güzergahı birinci kat asfalt kaplama yapıldı. Sık sık sahaya inerek çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Yalçınkaya bu kez beraberinde Meclis Üyesi İsmail Oldubaş ile Pekmezli Mahallesine gitti. Başkan Yalçınkaya’yı Mahalle Muhtarı Ahmet Esmer ve mahalle sakinleri karşıladı.

Pekmezli’ye hayırlı olsun

Beraberindeki heyet ile çalışmaları inceleyen Başkan Yalçınkaya, “Yol medeniyettir” diyerek Büyükşehir Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yalçınkaya, "Pekmezli’nin, Yeşitepe’nin yolu bugün itibariyle asfaltlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül sayesinde köy içi yollarımız zaten yapılmıştı. 20 dakika sonra Akçakale’desiniz. Bu bir medeniyettir. Bu hizmetlerin olmasında AK Partinin emeği, başkanımızın da çok büyük bir emeği var. Başkanımıza, ekibine, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Pekmezli halkına hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Meclis Üyesi Oldubaş ise “Mehmet Yalçınkaya başkanımızın gayretleri ve çalışmaları ile Zeynel başkanımızın destekleri ile Yeşiltepe - Pekmezli’nin asfaltlama çalışmasının sonuna geldik” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti ve çalışmaların hayırlı olmasını diledi.