Başkan Soylu yeni başkanları ziyaret etti

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya gelerek istişare eden Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen seçimi kazanan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeyhmus Birmeç ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Ecevit Çelik’i ziyaret etti.

Ceylanpınar ilçe merkezinde ziyaretlerini sürdüren Başkan Soylu, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle göreve gelen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeyhmus Birmeç ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Ecevit Çelik’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Tebrikleri makamlarında kabul eden Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeyhmus Birmeç ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Ecevit Çelik, nazik ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ile AK Parti İlçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin’e teşekkür etti.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette seçim süreci, Ceylanpınar esnafının ve Ceylanpınar’ın sorunları görüşüldü. Gerçekleşen ziyarette söz alan Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Birmeç ve Çelik’in yeni yönetimini tebrik ederek, sonucun Ceylanpınar ve esnaf için hayırlı olmasını diledi.

Gerçekleştirilen ziyarete Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun yanı sıra AK Parti Ceylanpınar ilçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran ve Meclis Üyesi Ümit Bilgin katıldı.