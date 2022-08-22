Başkan Soylu, STK ve siyasi partililerle bir araya geldi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Ceylanpınar’da yer alan sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.

Göreve geldiği günden itibaren kentin her kesimiyle bir araya gelen Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ilçedeki sivil toplum kuruluşları, sendika ve siyasi parti temsilcileriyle özel bir kafede bir araya geldi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ’’STK platformu olarak hem başkana hem yönetim kurulu üyelerine ben teşekkür ederim. Güzel bir toplantı oldu. Ceylanpınar’ımızı konuştuk. Ceylanpınar’a yapılacak yatırımlar Ceylanpınar’a yapılacak hizmetleri konuştuk, artılarını, eksilerini konuştuk. Burada güzel bir aile ortamı kurmuş, başkanımız çok sağ olsun hem bu konudan dolayı hem kendisine hem yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederim. Burada güzel bir bilgilendirme de yapıldı. Belki aklımda olmayan şeyleri de arkadaşlarım bana söyledi inşallah biz gelecek toplantıda daha donanımlı, daha az sorunla konuşacağız. Ceylanpınar’ın sorunları çoktur, eksikleri çoktur. Bunu gidermek sadece belediye başkanlarının görevi değildir. STK temsilcilerimizin de bu konuda büyük rol oynamaları gerektiğini burada konuştuk. Tartıştık. Bundan sonraki toplantıların da Ceylanpınar’ımıza hayırlı olmasını yüce rabbimden niyaz ederim. Bu toplantının gerçekleştirilmesinden dolayı başkanıma çok teşekkür ederim” dedi. Gerçekleşen sivil toplum kuruluşları buluşmasında Ceylanpınar’ın sorunları ele alındı. Sivil Toplum Kuruluşları ilçenin sorunlarını Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’ya iletti. Soru cevap şeklinde devam eden toplantıda ilçede devam eden çalışmalardan dolayı STK temsilcileri, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’ya katkı ve çabalarından dolayı teşekkür etti.