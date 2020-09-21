banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Maske üretiminin yüzde 80'i merdiven altı
Maske üretiminin yüzde 80'i merdiven altı
Borsa ilk yarıda düştü!
Borsa ilk yarıda düştü!
Uzaktan eğitime yeni formül
Uzaktan eğitime yeni formül
"Fındık fiyatlarının 25 lira bandını geçmesi gerekiyor"

Başkan Mirkelam öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu

BAŞKAN MERKELAM ÖĞRENCİLERİN OKUL HEYECANINA ORTAK OLDU

ŞANLIURFA 21.09.2020, 16:35
2
Başkan Mirkelam öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde okulların açılmasıyla birlikte öğrencileri ziyaret eden Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, sınıflarına kavuşan öğrencilere kırtasiye malzemesi ve maske hediye etti.

Korona virüs salgınında eğitimdeki normalleşme süreci tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde de başladı. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime uzun bir süredir verilen ara sona erdi. Öğrencilerin okullarına kavuşma heyecanına ortak olan Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut ve Ak Parti Birecik İlçe Başkanı Abdülvahap Aktar ile 11 Temmuz İlkokuluna gitti. İlk defa okul heyecanı yaşayan öğrencilerle sohbet eden Mirkelam, korona virüs salgını nedeniyle eğitime verilen aranın sona erdiğini, okulların kademeli olarak açılmaya başladığını belirtti. İlk etapta anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula başladığını söyleyen Mirkelam, pandemi süreci sona erdiğinde normal eğitime geçiş yapılacağını dile getirdi. Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Mirkelam, öğrencilere kırtasiye malzemesi ve maske hediye etti. Okul Müdürü Veysel Göksel de Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut ve Ak Parti Birecik İlçe Başkanı Abdülvahap Aktar’a teşekkür etti.

Belediye tarafından ilçe merkezinde bulunan 14 okuldaki bin 200 öğrenciye kırtasiye malzemesi ve maske dağıtıldığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:28
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Kasımpaşa 2 3
8. Hatayspor 1 3
9. Sivasspor 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
4. Adana Demirspor 1 3
5. Balıkesirspor 2 3
6. Ümraniye 1 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Akhisar Bld.Spor 2 1
13. Altay 2 1
14. Samsunspor 1 1
15. Eskişehirspor 2 1
16. Giresunspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Boluspor 1 0
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Leeds United 2 3
10. Chelsea 2 3
11. Newcastle 2 3
12. Aston Villa 0 0
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. Sheffield United 1 0
17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378