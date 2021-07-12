Başkan Kuş saha çalışmalarını sürdürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden sürdürüyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren esnaf ve vatandaşla iç içe olan, talepleri birinci ağızdan dinleyip, yerinde çözümler üreten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, son olarak sabahın erken saatlerinde saha ziyaretiyle esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberinde Belediye Meclis Üyesi Hasan Karataş’la birlikte Akşemsettin mahallesine geçen Başkan Kuş, ilk olarak cadde boyunca esnafı ziyaret edip, hayırlı işler diledi. Burada bölge sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Kuş, mahalle sakinlerinin taleplerini bir bir not edip, çözümü konusunda ilgilileri talimatlandırdıktan sonra, beraberindekilerle birlikte Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 1599. Sokakta sürdürülen yol yapım çalışmalarını da inceledi. Söküm işlemlerinin tamamlandığı alanda ŞUSKİ ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte hem Akşemsettin mahallesi, hem de 15 Temmuz mahallesi Huzur sokakta asfalt serim çalışmalarının başlayacağını da belirtti.

Esnaf ve vatandaşlarla her zaman iç içe olup, tüm talepleri sahada dinlediklerini belirten Başkan Kuş,” Eyyübiye’yi esnafımız ve vatandaşlarımızla birlikte yönetmeye devam ediyoruz” dedi.