Başkan Kuş Muradiye Mahallesinde halkla buluştu

Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel en önemli mekânlarına ev sahipliği yapan Eyyübiye ilçesindeki mahallelerin çehresi, belediyecilik hizmetleriyle değişmeye devam ediyor.

Göreve başladığı 2019 yılından bu yana bulduğu her fırsatta Eyyübiyelilerle bir araya gelerek taleplerini dinleyen ve sorunlarına çözüm üreten Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Muradiye Mahallesi’nde devam eden kilitli parke çalışmalarını yerinde inceledi.

Muradiye Mahalle Muhtarı Dello Alak ile birlikte, Muradiye Mahallesinde devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını inceleyen Başkan Kuş, Eyyübiye’nin tüm sokakları en güzel hale gelene kadar çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Fen İşleri, Park Bahçe ve Temizlik İşleri ekiplerinin çok sayıda ekiple sürekli sahada olduğunu hatırlatan Başkan Kuş, Muradiye Mahallesi’nde çalışan işçilere kolaylık diledikten sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldi.