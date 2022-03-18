Başkan Kuş, kentsel dönüşüm alanını inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapım çalışmalarının tamamlanma aşamasına gel toplam 367 konut 35 iş yerinden oluşan kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

Eyyübiye’de 4 etaptan oluşan toplam 3 bin konutun hedeflendiği kentsel dönüşüm alanında 1. Etabı kapsayan 367 konut 35 iş yerinde çalışmalarda sona gelindi. Eyyübiye Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde Akçamesçit bölgesinde 4 etaptan oluşan ve toplam 3 bin konutun hedeflendiği kentsel dönüşüm alanında birinci etap çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. 367 konut 35 iş yerinde oluşan 1. Etap çalışmalarını inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuşa, başkan Yardımcıları Ali Çiftçi, Abdullah Toprak, Meclis Üyeleri Ahmet Haşim İnan, İzzet Çiftçi, Halil Güneş, Ahmet Çoban ve Mahmut Birinci eşlik etti.

Başkan Kuş,” Eyyübiye Belediyesi olarak rutin belediyecilik çalışmalarımız gece gündüz devam ederken diğer yandan da yeni Eyyübiye oluşturmanın yeni yaşam alanları kazandırmanın gayreti içindeyiz. Akçamesçit bölgemizde 367 konut 35 iş yerinde çalışmalar tamamlanma şamasına geldi. Burada 4 etap halinde toplam 3000 konut hedefliyoruz. Bu bölgeyle sınırlı kalmayacağız. 1400 dönümlük rezerv alanımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yine ilk etapta toplam 100 dönümden oluşan yeni alanımızda yol açma çalışmalarımız başladı. Büyükşehir Belediyemizle birlikte inşallah kısa sürede yol açma çalışmalarını hızlandırıp, o bölgede de yeni yaşam alanları oluşturacağız” dedi.