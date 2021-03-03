Başkan Kuş esnaf ve vatandaşla bir araya geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Kuş son olarak Zahireciler Borsası esnafıyla bir araya geldi. Göreve geldiği ilk günden itibaren esnaf ve vatandaşla iç içe olan, talepleri birinci ağızdan dinleyip, yerinde çözümler üreten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Zahireciler Borsası esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla her zaman bir arada olduklarını altını çizen Kuş, "Pandemiden dolayı uzun süredir Eyyübiye’li kardeşlerimiz ile esnafımız ile kısmen de olsa mesafeli olduk, mesafe koyduk, çok görüşemedik. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Şanlıurfa’da pandeminin düşmesi ile güzel duyumlar aldık. Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin’in büyük emekleri oldu, yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanımızın, İlçe Belediye Başkanlarımızın büyük emekleri oldu. Bugün itibari ile yine Eyyübiye’li vatandaşlarımız ve esnaf kardeşlerimiz ile buluşmaya başladık ve inşallah bu süre zarfında sürekli Eyyübiye’li kardeşlerimiz ve esnaf kardeşlerimiz ile bir arada olacağız. Tıpkı dünkü gibi alepleri yerinde dnlemek ve çözümler üretmek için yapacağımız projeleri istişare etmek için kardeşlerimizle bir araya gelmeye onların sorunları yerinde dinlemeye ve anında çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi.