Başkan Kuş doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, doğalgaz çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği alanlarda incelemelerde bulunup ilgililerden bilgi aldı.

Seçimden önce ‘Eyyübiye doğalgazla buluşacak’ sözünü veren ve bunun için seçildiği ilk günden itibaren gece gündüz çalışan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çalışmaların meyvesini geçtiğimiz aylarda almıştı. Eyüpkent, Hayati Harrani, Asya, Süleymanşah ve Ruha mahallelerindeki çalışmalar, ekipler tarafından sürdürülüyor Alanda süren çalışmaları Hayati Harrani Mahalle Muhtarı Fethi Kaya ve bölge sakinleriyle birlikte inceleyen Başkan Kuş, vatandaşlara abonelik işlemlerini hızlandırmaları çağrısında bulundu.

Çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiği alanları inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Heyecanımız zirvede. Söz vermiştik Eyyübiye’ye doğalgazı getireceğiz diye ama bazı kesim buna inanmadı. Eyyübiye’ye doğalgazın gelmesi imkansız diye söylemlerde bulundular. Allah’a çok şükür ekibimizin hummalı çalışmaları ile aylar önce ilk meşaleyi yaktık. Bugün de hatlar çekilmeye başladı. İnşallah Haziran ayı itibari ile evler doğalgaza kavuşacak. Buradan Eyyübiye’li kardeşlerimizden isteğim şu, Ruha, Süleymanşah, Hayati Harrani, Eyyüpkent ve Asya mahalle sakinlerinin ivedi bir şekilde abonelik işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirdik. Tabii buradan muhtarlarımızın da ciddi emekleri oldu. Sağ olsun onlar da vatandaşlarımıza ev ev hane hane dolaşıp abonelik işlemlerinin gerçekleşmesi için çabalıyorlar. Ben buradan 5 mahalle muhtarımıza ayrıca şükranlarımı iletiyorum. Özellikle 5 mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızdan abonelik işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini istirham ediyoruz. Çünkü kış yakın. Bu kış inşallah evlerinde peteklerinin yanında ısınacaklar" dedi.

Hayati Harrani Mahalle Muhtarı Fethi Kaya ve Süleymanşah Mahalle Muhtarı Halil Yıldız da çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirip, "Gelmez dediler, geldi. Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’a emeklerinden dolayı teşekkür ederim. İyi ki varlar. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Mehmet Kuş başkanımızdan ve Aksa Müdürümüze tekrardan teşekkür ederiz” diye konuştu.