Başkan Kuş dezavantajlı öğrencileri unutmadı

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatıyla ilçenin bir okulda bulunan yaklaşık 300 öğrenciye, mont, ayakkabı, eldiven, bere ve atkı hediye etti.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçenin Güzelkuyu ilköğretim okulunda bulunan yaklaşık 300 öğrenciye, mont, ayakkabı, eldiven, bere ve atkı hediye etti. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarıyla da kamuoyunun takdirini toplayan Eyyübiye Belediyesi, kırsaldaki öğrencileri de unutmadı. Güzelkuyu ilkokulunda okuyan yaklaşık 300 öğrenciye, kışlık kıyafet hediye edildi. Düzenlenen programa; Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un eşi Zekiye Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hatice Çiftçi Cengiz, Seyfullah Özdemir ile okul müdürü, idarecileri ve öğretmenler katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilen ve öğrencilere hediyelerini tek tek takdim eden Zekiye Kuş, öğrencilerin isteklerini de dinledi.

Güzelkuyu İlköğretim Okulu Müdürü Aynur Demir, katkılarından dolayı Başkan Kuş ve eşi Zekiye Kuş’a teşekkür ederek, ”Bölgemizde yaşayan çocuklar ve ailelerinin durumu maalesef yetersiz. Birçok fakir öğrencimiz var. Kış ayları da geldi. Havalar soğudu. Bu yardımların yapılması bizleri fazlasıyla mutlu etti. Ben Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’a ve eşi Zekiye Kuş’a teşekkür ederim “ dedi.