Başkan Ekinci’den öğrenci evinde menemen pişirdi

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci, üniversite okuyan öğrencilerin evine giderek menemen pişirdi. Ekinci ve öğrenciler menemen yiyerek, sahur yaptılar

Gençler ve öğrencilerle her platformda bir araya gelen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti Viranşehir Gençlik Kolları Başkanı Sıraç Yıldırım ile birlikte üniversiteli gençleri kaldıkları eve misafir oldu. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Ekinci, sahur öncesinde ise mutfakta becerisini sergiledi. Sahur için menemen pişiren Başkan Salih Ekinci, pişirdiği menemeni üniversiteli gençlerle birlikte yedi. Ekinci’nin marifetleri ve yaptığı menemen üniversiteli gençlerden tam not aldı. Başkan Salih Ekinci, “Geleceğimizin teminatı üniversiteli genç kardeşlerimizin hem Ramazan-i Şerif’lerini tebrik ettik hem de muhabbetlerine ve gönül sofrasına konuk olduk. Gençlerle bir araya gelmekten çok büyük keyif alıyorum çünkü gençlerimizin enerjisi her zaman bizlere güç veriyor. Gençlerin fikirleri bizim için çok önemli. Sahur vakti fikirlerini dinledik, gençlerin sorularını cevapladık. Biz de öğrencilik günlerimize tekrar döndük. Öğrenci evlerinde sahur vakti, muhabbet vaktidir. Bugün de sahurda çaylarımız demli, muhabbetimiz koyuydu ”dedi.

Ekinci, Ramazan-ı Şerifin bereketini ve coşkusunu kendileriyle paylaşan üniversiteli gençlere güzel sohbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren üniversite öğrencileri ise, güzel muhabbet ve sohbetleri için Başkan Salih Ekinci’ye teşekkür etti.