Başkan Ekinci temizlik işçilerini ziyaret etti
BAŞKAN EKİNCİ TEMİZLİK İŞÇİLERİNİ ZİYARET ETTİ
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci mesaisine belediye çalışanlarını ziyaret ederek başladı. Göreve başladığı günden bu yana çalışanlar ile kurduğu diyalog ile dikkat çeken Ekinci, bugün temizlik işçilerini ziyaret etti.
Toplumun sağlıklı bir ortamda yaşaması için temizlik personelinin öneminin sorgulanamayacağını belirten Ekinci, işçilere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Mesai kavramı tanımadan gayret gösteren işçiler ile bir süre sohbet eden Ekinci, işçilere hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler bu memleketin emekçilerisiniz. 24 saat boyunca ilçemizin her köşesinde sizin emeğiniz var. Memleketimizin temizliği size emanet. Bu görevi yaparken topluma sağlıklı bir ortamda yaşam alanı oluşturuyorsunuz. Yaptığınız iş zor, bir o kadar da kutsal. Sizleri tebrik ediyorum "ifadelerini kullandı.
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