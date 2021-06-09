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Başkan Canpolat yerinde çözümler için sahada

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, başkan yardımcısı ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Bahçelivler Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, yerinde çözümler çalışma yaptı.

ŞANLIURFA 09.06.2021, 12:15
Başkan Canpolat yerinde çözümler için sahada

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, başkan yardımcısı ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Bahçelivler Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, yerinde çözümler çalışma yaptı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, esnaf ve vatandaş ziyaretleri kapsamında Bahçelievler Mahallesi’ni ziyaret etti. Canpolat, Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya, Meclis Üyesi Hayati Dedeoğlu ve Meclis Başkanvekili Cengiz İzgördü ile birlikte ilk olarak Mahalle Muhtarı Mehmet Karadaş’ı ziyaret etti. Mahallede devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunan Başkan Canpolat ve beraberindekiler, daha sonra mahallede esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Canpolat, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri tek tek not alarak çözüm için ilgili birimlere talimat verdi.

Esnaf ve vatandaşlar, ziyaretlerinden dolayı Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür ederken, yürütülen çalışmalardan da memnun olduklarını ifade ettiler.
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