Başkan Canpolat Tatlıses’e o projeyi anlattı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yapımı tamamlanan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi projesiyle ilgili Sanatçı İbrahim Tatlıses ile bir araya geldi. Projenin öneminden bahseden Tatlıses, Başkan Canpolat’a kıymetli bir merkeze isminin verilmesinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Mehmet Canpolat’ın projeleri arasında yer alan ve kısa süre içerisinde hizmete sunulması planlanan kültür merkezinin ismi Haliliye Belediye Meclisinden alınan kararla İbrahim Tatlıses olarak belirlendi. Başkan Canpolat, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi ile ilgili Sanatçı İbrahim Tatlıses ile bir araya geldi. Kültür merkezi projesinin detaylarına ilişkin Tatlıses ile sohbet eden Başkan Canpolat, gastronomi merkezi, meslek edindirme atölyeleri, kütüphane ve konservatuvar birimi yer alan kültür merkeziyle kentteki önemli bir eksikliğin giderileceğinin de altını çizdi.

Sanatçı İbrahim Tatlıses’in projenin önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek, bu önemli projeye isminin verilmesinden dolayı Başkan Mehmet Canpolat’a da teşekkür etti.

Yapımı tamamlanan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezinin önümüzdeki aylarda açılışının yapılacağı ifade edildi.

Başkan Mehmet Canpolat, sosyal medya hesaplarından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada

“Şanlıurfa’mızın medarıiftiharı İbrahim Tatlıses ile Haliliye Belediyesi olarak yapımını tamamladığımız ve açılışa hazır olan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezimizle ilgili sohbet ettik" ifadelerine yer verdi.