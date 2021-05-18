Başkan Canpolat İsrail zulmünü kınadı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, belediye meclisinin Mayıs ayı oturumunun birinci birleşiminde İsrail tarafından Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Haliliye Belediye Meclisi 2021 Mayıs Ayı birinci birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın başkanlığında toplandı. Açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından başlayan meclis toplantıda Başkan Canpolat, Filistinli Müslümanlara yönelik İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıları kınayarak konuşmasına başladı. Buruk bir bayram geçirildiğinin altını çizen Başkan Canpolat, İsrail’i kınadığı konuşmasında, “Buruk bir bayrama girdik. Maalesef ki siyonist İsrail, Filistinli kardeşlerimize, bizim için de ilk kıblemiz olan Mescidi Aksa civarındaki ve Gazze’deki kardeşlerimize zulümlerini kınıyoruz, asla kabul edilemez ve kabul etmeyeceğimiz bir durum olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu hususta tüm dünyada Müslümanların uyanışına, İslam ülkelerinin harekete geçmesine vesile olan bununla ilgili çaba sarf eden ve sonuca doğru hızla ilerlediğimiz ve başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ekip arkadaşlarına ve Şanlıurfa’daki siz meclis arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Filistin ile ilgili duyarlı olan kardeşlerimize, halkımıza, vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bizler de gerek billboardlarda başlatmış olduğumuz ‘Haliliyeden Kudüs’e Selam Olsun’ mesajlarıyla, dualarımızla, fiiliyatımızla, imkanlarımız ve yetkilerimizle her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ederekten tekraren İsrail’i kınayıp sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Canpolat’ın konuşmalarının ardından mecliste, önergeler ve gündem maddeleri görüşüldü.