Başkan Canpolat, gazetecilerle bir araya geldi

Şanlıurfa Gazeteciler Derneği’nin sohbet toplantıları çerçevesinde Gazeteciler ; Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile bir araya geldi.

Şanlıurfa Gazeteciler Derneği’nin sohbet toplantısına; Yenişafak, Milat, Diriliş Postası Şanlıurfa Temsilcisi ve Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Kamil Güler, Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Medyaurfa Yayın grubu Sahibi Sedat Atilla, Güneydoğu Televizyon Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Bayuk, NTV ve TRT Şanlıurfa Temsilcisi Kadir Çelikcan, DHA Şanlıurfa Muhabiri Ömer Şulul, Habertürk Şanlıurfa Temsilcisi Hasan Atmaca, Medyaurfa Yayın grubu Genel Yayın Yönetmeni Nedim Atilla, Güneydoğu Televizyonu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Baylan, Güneydoğu Televizyonu Müdürü Edip Baylan, Medyaurfa Yayın Grubu Haber Müdürü Serhat Atilla, Şanlıurfa Gazetesi imtiyaz sahibi Muhammed Fatih Güler, Şanlıurfa Güncel Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Bakay, Yeniasya Gazetesi Şanlıurfa Temsilcisi Nihat Çiçek katıldı.

Sohbet toplantısına Haliliye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek ve Haliliye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Halil Çap’da hazır bulundu.

Sohbet toplantısında, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat Haliliye Belediye’sinin tamamlanan ve devam projeleri ile planlanan projeleri hakkında bilgiler verdi.

Gazetecilerin, Haliliye bölgesinde yapılan faaliyet ve çalışmalar ile sorularını Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat cevapladı.