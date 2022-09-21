Başkan Çakmak Siverek Kalesinde incelemelerde bulundu

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak Tarihi Siverek kalesinde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi, kale eteğinde bulunan işyerlerini ziyaret etti.

Bir süre önce kale eteğindeki evlerin kamulaştırma çalışmalarının başladığı ve yıkılan evlerin bulunduğu bölgede devam eden restorasyon çalışmalarının yanı sıra bir yandan da 87 işyerinin kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, ’’Tarihi kalemizde başlatılan restorasyon çalışmalarımızı yerinde inceledik, restorasyon çalışmalarımızın ilk etabı devam etmekte, tarihi bin yıl öncesine dayanan Asurlar döneminden kalan Siverek kalesinin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarımız devam etmekte. Bu güzel projede desteklerini esirgemeyen Şanlıurfa Milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar’a, Kültür Bakanlığımıza, Şanlıurfa valiliğimize teşekkür ediyorum. Şehrin ortasında yer alan kalenin yılsonuna kadar çevresindeki yapıların kamulaştırılması tamamen bitmiş olacak” dedi. Başkan Ayşe Çakmak, daha sonra kale boğazında esnafları ziyaret ederek işyerlerinin kamulaştırılması ve devam eden yenileme çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Esnaflar kale restorasyonu ve çevresindeki yapıların kamulaştırılmasında gösterdiği çabalardan dolayı Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’a teşekkür etti.