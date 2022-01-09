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Başkan Beyazgül Suruç’ta devam eden çalışmaları inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Suruç ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

ŞANLIURFA 09.01.2022, 15:30
Başkan Beyazgül Suruç’ta devam eden çalışmaları inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Suruç ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine adeta hizmet çıkarması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Beraberinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, AK Parti Suruç İlçe Başkanı Mustafa Doğan, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Kenan Aktaş ile birlikte ilçedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Beyazgül çalışmaların devam ettiği Sarayaltı Mahallesi Bedel Yolu terasman kotu çalışmalarıyla ilgili olarak yolun bir an önce tamamlanması için ilgili birim müdürü ve daire başkanına talimat verdi.

Boztepe - Sallıkuyu - Karacaören - Bozyokuş - Yaykılıç güzergâhında beton yolda da incelemelerde bulunan Başkan Beyazgül çelik hasırlı beton yolların uzun ömürlü olacağın altını çizdi. Suruç İlçesi Bostancı grup yolunda tamamlanan Asfalt çalışmasının ise ilçeye hayırlı olmasını diledi.

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Suruç’un yol sorunu ile yakından ilgilendiklerini söyledi.

“Sorunların üzerine giderek çözüme kavuşturuyoruz”

Suruç ilçesinde çalışmaları yerinde incelediklerini söyleyen Başkan Beyazgül “Suruç ilçemizde kırsal yollarda sathi asfalt çalışmalarının yanı sıra beton yol çalışmalarımız da devam etmektedir. Boztepe - Sallıkuyu - Karacaören - Bozyokuş - Yaykılıç arasında 14 kilometrelik alanda gerçekleştirdiğimiz beton yol uygulamasıyla Suruç çok kaliteli bir yola kavuşmuş olacak. Suruç’un daha geniş kapsamlı sorunları için de Ankara’da temaslarımızı sürdürüyoruz. Suruç’un bugüne kadar biriken tüm sorunlarının üzerine giderek çözüme kavuşturacağız. Gece gündüz demeden burada çalışmalarımız devam etmektedir. Ekip arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Suruç için en büyük destek zeynel başkanımızdan”

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ise Suruç’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalardan ötürü Başkan Beyazgül’e teşekkür ederek, “Suruç ilçemizin sorunlarını çözmek için gayret sarf ediyoruz. En büyük katkı yine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızdan geliyor” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Suruç İlçe Başkanı Mustafa Doğan da ilçesinde yapılan çalışmalardan ötürü Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Kenan Aktaş ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Suruç kırsalında ve merkezinde yapmış oldukları çalışmalarla yol sorununun tamamen ortadan kalkacağını belirtti.

İncelemelerin arından Suruç AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Beyazgül Suruç ilçe teşkilatıyla bir süre ilçeye yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Başkan Beyazgül 2022’de Suruç’un yol sorunu kalmayacak” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Suruç Gençlik Merkezini de ziyaret eden Başkan Beyazgül merkezde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler alarak gençlerle bir süre sohbet etti. Genç sporculara her zaman yanlarında olduklarını hatırlatan Başkan Beyazgül dünya şampiyonlukları beklediklerini hatırlattı.

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