Başkan Beyazgül mevsimlik tarım işçilerini evlerinde ziyaret etti

Şanlıurfa’dan Konya’nın Ereğli ilçesine mevsimlik tarım işçisi olarak giden aileleri çalıştıkları yerde tarlada ziyaret ederek bir ilki gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, aileleri Şanlıurfa’daki hanelerinde de ziyaret ederek her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

“Nerede bir hemşehrimiz varsa biz oradayız” diyerek Geçtiğimiz Haziran ayında Konya’nın Ereğli ilçesine mevsimlik tarım işçisi olarak giden aileleri tarlada ziyaret eden ve bu anlamda bir ilki gerçekleştiren Beyazgül, bu kez de Şanlıurfalı tarım işçisi ailenin evlerine misafir oldu. Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Beyazgül, Konya Ereğli’de ziyaret ettiği tarım işçisi aileyi bu kez de hanelerinde ziyaret etti. Başkan Beyazgül’ü karşılayan kadınlar zılgıtlarla, çocuklar ise alkışlarla karşıladılar. Haliliye ilçesine bağlı Mamuca Mahallesine giderek mahalle sakinlerini ve yaz mevsiminde tarım işçisi olarak Türkiye’nin farklı noktalarına çalışmaya giden ailelerle bir araya gelen Başkan Beyazgül, “Söz verdiğimiz gibi ailelerimizin evlerine de misafir olduk” dedi.

Kendisini karşılayan çocukları oyuncaklara oyuncak hediye eden Beyazgül ailelerle de yakından ilgilenerek herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. İhtiyaçların giderilmesi yönünde ilgili daire başkanına talimat veren Başkan Beyazgül ailelere her zaman yanınızdayız mesajı verdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin her zaman mevsimlik işçilerin yanında olduğunu aktaran Beyazgül, “Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçisi ailelerimizi daha önce Konya Ereğli’de işlerinin başında ziyaret ettik. Orada bizleri gönüllerine, bağırlarına bastılar. Misafir ettiler çok güzel karşıladılar. Onlar bizim parçamızdır. Şanlıurfa’yı oraya taşımışlardı. Şanlıurfa’nın sevgisini de oraya taşımışlardı. Orada evimiz gibi oturduk. Bu insanlar gönlü geniş, sofrası geniş insanlardır. Hepsi bizim bacılarımız ve kardeşlerimizdir. Ailelerimizi burada evlerinde de ziyaret ettik. Birkaç gün evvel mevsimlik tarım işçilerimizin sorunlarını görüşerek ihtiyaçlarının neler olduğuna dair tespitinin çalışmasını yaptık. Arkadaşlarımızı görevlendirerek oradaki yaşam standartlarının daha da iyileştirilmesi için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz elinden geleni yapacak. Geldik evlerine misafir olduk. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizi her zamanki gibi çok güzel bir şekilde karşıladılar. Vatandaşlarımızın yanında kendi evimizdeymiş gibi hissediyoruz. İnşallah hep birlikte Şanlıurfa için hayırlı işleri yapmayı Allah bizlere nasip etsin” diye konuştu.