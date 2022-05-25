Başkan Beyazgül, Küresel Tarım Forumu’na katıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatının (UCLG-MEWA) Genel Kurulu ve Küresel Tarım Forumu’nun açılış törenine katıldı.

Tarım, hayvancılık, İklim değişikliği, kırsal kalkınma, hayvansal ve bitkisel üretimin desteklenmesi konularının konuşulduğu Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Genel Kurulu, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatının (UCLG-MEWA) Genel Kurulu ve Küresel Tarım Forumu Konya’da geniş katılımla yapıldı.

Toplantıya Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yanı sıra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, UCLG-MEWA Başkanı Mohamad Saadie, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, AGRICITIES Genel Sekreteri Mücahit Sami Küçüktığlı, farklı illerden gelen belediye başkanları ve davetliler katıldı.

“Şanlıurfa tarımın ilk yapıldığı topraklardır"

Küresel Tarım Forumunda konuşan Beyazgül, Şanlıurfa’nın 12 bin yıllık geçmişi ile ilk tarımın yapıldığı topraklar olduğunu söyledi. Beyazgül, “Şanlıurfa bir tarım şehridir. Harran Ovası gibi bereketli topraklardan geliyoruz. 12 bin yıllık geçmişimizle ilk tarımın yapıldığı şehirdir Şanlıurfa Fırat Nehri ile topraklarımız sulanır. 300 günün üzerinde güneşli gün sayımız var. Tarımın her çeşidinin topraklarımızda yetiştiği bir şehirdir. Konya nasıl Mevlana ile hoşgörünün şehri ise Şanlıurfa da Peygamberler Şehri, sevgi ve sabrın şehridir. Burada çok önemli bir konu üzerine toplanmış bulunmaktayız. Yerel yönetimler şehirlerimizde neredeyse her konudan sorumludur. Şehrimde şunu görüyorum. Artık yağmurların mevsimi ve zamanı değişti, güneşli günler değişti ve yer altı suları gittikçe daha da azalıyor. Bu nedenle yapılan toplantıyı çok önemli buluyorum. Bir Kızılderili atasözü şöyle der, ’Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık öldüğünde paranın yenilebilir bir şey olmadığını anlayacaksınız’ bugün iklim değişikliği ve tarımın önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Konya’da bu önemli Toplantı’nın düzenlenmesinde emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyor toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.