Başkan Beyazgül çocukların sinema sevincine ortak oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle restore edilerek dijital sinemaya dönüştürülen Şair Nabi Kültür Merkezindeki dijital sinema salonunda çocukları ağırladı.

Ücretsiz seansları ve çeşitli ikramlarıyla sabah ve akşam olmak üzere haftanın 7 günü Şair Nabi Dijital Sinema Salonunda binlerce vatandaşa ulaşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şair Nabi Dijital Sinema Salonunda “Bulmaca Kulesi Dev Kuşun Gemisi” sinema filmini çocukların beğenisine sundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin, Şair Nabi Dijital Sinema Salonunda beyaz perdeye yansıttığı Bulmaca Kulesi Dev Kuşun Gemisi sinema filmi çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Bulmaca Kulesi Dev Kuşun Gemisi sinema filmini izlemeye gelen çoğunluğunun çocuklardan oluştuğu izleyicilere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından patlamış mısır ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Yaklaşık 200 çocuğun sinemayla tanışmasını sağlayan Şanlıurfa büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül etkinliğine katılan çocuklarla yakından ilgilendi.

Her şey çocuklarımız için

Sinema salonunun çok güzel hizmetlere vesile olduğunu söyleyen Başkan Beyazgül, “Şair Nabi Dijital Sinemada filmler her zaman sizler için devam edecek. Yeter ki siz buraya gelmek isteyin. Arkadaşlarımız güzel nezih bir ortamı sizlerin kullanımına hazır hale getirmişler. Sinema salonumuz Şanlıurfa’mıza çok güzel hizmetlere vesile oluyor” ifadelerine yer verdi.

Salonu dolduran çocuklara izlemek istedikleri başka film olup olmadığını da soran Başkan Beyazgül’e bazı çocuklar, Kemal Sunal filmlerini izlemek isteklerini aktarırken bazı çocuklar da korku filmi izlemek istediklerini söyledi. Başkan Beyazgül de çocuklara gönlünüze göre filmleri burada izlemeye devam edeceksiniz. Bozova Çatakta da Bungalov evler hazırladık. Her şey sizler için“ diye konuştu.