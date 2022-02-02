Başkan Ayşe Çakmak’tan Regaip Kandili mesajı

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, mübarek üç ayların ve bu ayların başlangıcı olan Regaip Kandili’nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Üç aylara girilmesi ve Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili’nin tüm İslam alemine birlik, beraberlik, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulunan Başkan Ayşe Çakmak, rahmet günlerinin insanları yakınlaştırdığını söyledi.

Üç ayların İslam dünyası için önemli olduğunu dile getiren Başkan Çakmak, “Rabbimizin bizlere sunduğu bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmanın yanı sıra on bir ayın sultanı Ramazan’a bir adım daha yaklaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu huzur ve mutluluk ile de rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek Regaip Kandili’ni fırsat bilerek değerlendirmemiz gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Mesajında tüm insanlığın bir an önce koronavirüs salgınından kurtulması için rahmet gecelerinin fırsat olduğunu belirten Çakmak, “Bu mübarek gecede ellerimizi semaya açtığımızda insanlığın salgından kurtulması için dua etmeyi unutmamalıyız. Bu vesileyle aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek kandilini kutluyor, Regaip ve üç ayların sağlık, hidayet ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.