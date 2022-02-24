Başkan Ayşe Çakmak: “Sıfır Atık Tesisi Projesiyle doğamızı koruyacağız”

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, yapımına başlanan Sıfır Atık Tesisini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Siverek Belediyesince Siverek-Diyarbakır kara yolu 5’inci kilometresinde yapımına başlanan Sıfır Atık Tesisinde incelemelerde bulunan Başkan Ayşe Çakmak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerde Başkan Çakmak’a Başkan Yardımcısı Mustafa Koşar, birim müdürleri ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan projenin doğanın korunması amacıyla önemli olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum beyefendinin destekleriyle yapımına başlanan tesisimizde incelemelerde bulunduk. 8 farklı ayrıştırma noktasının yapıldığı ve planlandığı inşaat alanını gezdik. Kalabalık ve yoğun mahallelerimizde geri dönüşüm ve sıfır atık Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin desteklediği çok güzel ve geri dönüşü olan proje. Birçok atığın preslenip paketlenerek geri dönüşüme kazandırıldığı bu projede özellikle kentimize hem istihdam hem geri kazanım hem de gelir kazandıran bir proje olduğunu düşünüyorum. Projenin hızlandırılması için ekip arkadaşlarımızla sahada incelemelerde bulunduk. Şehrimize hem gelir getirici hem de doğayla dost, israfı önleyici çok güzel bir proje kazandırdık. Bu noktada projede büyük desteği olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum beyefendiye, bölge milletvekilimiz Kasım Gülpınar beyefendiye ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şehrimize güzel bir kazanım oldu, hayırlı olsun” dedi.

Tesisin tamamlanmasıyla israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi ya da en asgariye indirilmesi hedefleniyor. Kurulacak sistemle şehir merkezinde atık miktarının fazla olduğu mahallelerde mobil atık getirme merkezlerinin kurulmasının planlandığı proje de 8 kategoride atık toplanması planlanıyor. Elektronik, kağıt, metal, cam, plastik, giysi, bitkisel yağ ve pillerin düzenli olarak toplanması hedeflenirken ambalaj atığı toplamam konteynerleri kentteki kamu kurum ve kuruluşlarına da yerleştirilecek. 3 bin metrekare alan üzerine kurulan tesislerde ayrıca organik gübrelerin işlenerek elde edilecek kompost gübrelerin de Siverek Belediyesi bünyesindeki park ve yeşil alanlarda kullanılması amaçlanıyor.