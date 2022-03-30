Başkan Ayşe Çakmak: “Şehrimizi hep birlikte yönetiyoruz”

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, beraberindeki meclis üyesi ve birim müdürleriyle esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Belediyedeki yoğun iş temposundan fırsat buldukça esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, vatandaşları yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendiriyor.

Sabah saatlerinde mesaiye iş yeri ve alışveriş yapan vatandaşları ziyaretle başlayan Çakmak, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Ayşe Çakmak, birim müdürlerine taleplerin karşılanması talimatı verdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Çakmak, ilçe ekonomisinin mihenk taşlarından esnafla istişarenin önemine değinerek şehri birlikte yönettiklerini söyledi.

Mesaiye esnaf ziyaretiyle başlamanın mutluluk verdiğini dile getiren Çakmak, “Bugün ki mesaimize esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek başladık. Vatandaşlarımızın talep ve temennilerini not aldık, çok verimli bir ziyaret oldu. Esnaflarımızla beraber güzel bir şekilde bire bir sorunları yerinde görerek çözümüne yönelik adımlar atacağız. Evet, üst yapıyla ilgili bazı sorunlarımız var ve bu sorunların çözümü ile ilgili yerinde tespit yaparak ekip arkadaşlarımızla en kısa sürede çözüme kavuşması için çalışmaları hızlandıracağız. Tüm Siverekli hemşerilerime buradan selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Ayşe Çakmak’a yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti.