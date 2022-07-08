Başkan Albayrak Fransa’da Türkiye’yi temsil etti

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’yi temsil etti.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Avrupa çapında yerel ve bölgesel yönetimlerin seçilmiş temsilcilerinin sorunlarının tartışıldığı, deneyimlerini paylaştıkları ve görüşlerini hükümetlere ifade edebildikleri toplantıya katıldı. Albayrak, toplantıda nefret söylemleri, yalan haber, akıllı şehirler gibi konuların ele alındığını söyledi.

Yerel ve bölgesel yönetimleri temsil ederek ulusal ve uluslararası organizasyonlarla yakın iş birliğinin de yapıldığı toplantıyla ilgili açıklama yapan Albayrak, “Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleşen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetim Kongresi’nin Yönetim Komitesi toplantısına ülkemizi temsilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ile birlikte katıldık. Toplantıda nefret söylemi, sahte haberler, akıllı şehirler ve Avrupa Kentsel Şartı’nın revizyonu gibi konular ele alındı. Kongre süresince çok önemli deneyimler edindim. Edindiğim tecrübeleri, Güneydoğu’nun parlayan yıldızı Halfeti’de uygulamaya çalışacağım. Yerel demokrasimiz tüm insanlık için vazgeçilmez bir temel unsurdur” diye konuştu.